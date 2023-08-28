Резніков натякнув на загрозу "котла" під Куп’янськом: яка там зараз ситуація (мапи)

У Міноборони оцінили ситуацію на східному фронті

У росіян на Куп’янському напрямку може бути певний поступ, проте якщо ЗСУ просунуться під Бахмутом, то це призведе до появи котла для окупантів.

Як повідомив під час розмови з журналістами міністр оборони Олексій Резніков, посилення тиску на сході є для росіян очевидним ходом, оскільки вони намагаються відвернути увагу ЗСУ від південних областей.

Він зазначив, що генерал Олександр Сирський тримає оборону на напрямі Куп’янська і намагається контратакувати під Бахмутом і якщо ЗСУ зможуть просунутися, то росіянам загрожує котел.

При цьому він зазначив, що Україна не відволікає своїх військ з півдня, тоді як росіяни перекидають сили з Херсонської області до Запорізької, а звідти на схід України.

"Як кажуть військові, "ситуація складна, але контрольована", — підсумував міністр.

Варто зазначити, що за даними DeepState, окупанти особливо активно намагаються просуватися на північ від Куп’янська, а також трохи на південь від Сватового.

Інші спроби росіян прорватися через оборону України зафіксовано на Лиманському напрямі.

Як повідомлялося раніше, українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області і тепер продовжують свій поступ. Основним напрямом ЗСУ на даний момент є південь країни.