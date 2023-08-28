ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі: Маляр розкрила наступний напрямок

Контрнаступ ЗСУ успішно продовжується

Українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області й тепер продовжують своє просування. Основним напрямом ЗСУ на цей час є південь країни.

Про це у понеділок, 28 серпня, повідомила заступник голови Міністерства оборони України Ганна Маляр під час включення із Military Media Center. За її словами, на південному напрямку у Запорізькій та Херсонській областях ворог перебуває в обороні.

"У нас тривають наступальні дії. Ви знаєте, що звільнено Роботине. І далі наші війська рухаються вже на південний схід від Роботиного і на південь від Малої Токмачки", — сказала Маляр.

Як зазначила заступник міністра, йдеться про такі напрями: Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка — Очеретувате.

"Це ті напрямки, де зараз просуваються наші Збройні сили", — сказала Маляр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський закликав зміцнити північно-східну ділянку фронту, направивши туди підкріплення. Це пов’язано з тим, що російські окупанти продовжують завдавати ударів з мінометів, авіації та артилерії.