Потрібні підкріплення: Сирський закликав посилити ЗСУ на одній із ділянок фронту

Суперечки щодо стратегії України продовжуються

Незважаючи на невдоволення деяких експертів з приводу стратегії контрнаступу ЗСУ, які хочуть, щоб Сили оборони зосередилися на півдні України, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський закликав направити підкріплення на північно-східну ділянку фронту. Там росія може здобути додаткові досягнення.

Як пише The New York Times, в останні тижні російським військам вдалося просунутися навколо Куп’янська, поки сили оборони повільно просувалися на півдні та сході. Досягнення рф, хоч і незначними, але змусили українські сили виділити частину військ для захисту частин цієї розтягнутої лінії фронту, яка тягнеться на кілька сотень кілометрів.

"Підрозділи противника продовжують завдавати поразок з артилерії, мінометів та авіації. За таких умов ми повинні негайно вжити всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих рубежах і наступати там, де це можливо", — наводить видання слова Сирського.

Журналісти зазначають, що суперечки щодо стратегії України розпочалися на тлі низки повідомлень ЗМІ про те, що офіційні особи США нібито звинувачують Київ у "повільному" прогресі під час контрнаступу.

"З міркувань Пентагону, Київ мав зосередити величезну кількість сил на одній ділянці лінії фронту, щоб зробити прорив. Натомість українські командири намагалися розподілити війська та вогневу міць у спосіб, який вони вважали максимально справедливим і рівноправним між Сходом і Півднем", — пише NYT.

Зауваження генерала Сирського стали ще одним нагадуванням про те, що попри увагу громадськості до контрнаступу на півдні ситуація на інших ділянках лінії фронту залишається нестабільною.

"Противник зараз проводить перегрупування сил і засобів, а також перекидає з території росії новосформовані бригади та дивізії. Основне завдання рф — підвищення рівня бойового потенціалу та відновлення активних наступальних дій", — додав Сирський.

Газета повідомляє, що російські війська можуть спробувати прорватися до річки Оскіл, яка тече на північ і південь, а потім використати водний шлях як природний бар’єр проти подальших українських атак.

Нагадаємо, що Зеленський відповів "порадникам" з американських ЗМІ. Він пояснив, чому ЗСУ не перекинуть усі сили на південь.