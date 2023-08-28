ЗСУ впевнено просуваються на півдні, а росіяни застрягли по всій лінії фронту: свіжі карти боїв

Українські воїни вели наступальні операції щонайменше на трьох напрямках

Триває 551 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 27 серпня українські війська просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області. Росіяни на Запорізькому напрямку посилюють активність авіації, що говорить про їхню нездатність стримувати там український наступ.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). За його даними, російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької та заході Запорізької областей. Однак не досягли підтверджених успіхів.

Харківська та Луганська області

Росіяни продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, але 27 серпня не мали територіальних досягнень. Пов’язані з кремлем військові блогери стверджували, що російські війська зосередили свої зусилля на наступі на українські позиції у південній частині Синьківки.

Не просунувся ворог і на лінії Сватово-Кремінна. Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська зміщують увагу з куп’янського напрямку на наступ у напрямку Новоєгорівки, і що українські сили відбили там 10 російських штурмів.

Луганська та Харківська області

Українські сили 27 серпня продовжували контратаку на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Просування не досягли.

Донецька область

Ілля Євлаш заявив, що українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби там сталося 14 бойових зіткнень.

Ворог контратакував під Бахмутом, але не просунувся. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступи біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки. Євлаш заявив, що ворог у районі Бахмута зазвичай веде штурми спеціальними штурмовими загонами, за ними йдуть регулярні війська.

Бахмутський напрямок

27 серпня російські війська продовжували наступ на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. За даними українського Генштабу, росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Степового та Мар’їнки. Російський військовий блогер також заявив, що російські штурмові операції у Мар’їнці були невдалими.

Донецька область

"Південна вісь"

Українські війська 27 серпня вели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східному Запорізької області та просунулися. Спікер Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун повідомив про просування в районі Урожайного та успіхи в районі Старомайорського на Бердянському напрямку.

Також українські війська 27 серпня просунулися на заході Запорізької області. Штупун повідомив, що українські сили наступають у напрямках Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого.

Ситуація у районі Времівки

Штупун також заявив, що українські сили просунулися в районі Роботиного та мають успіх на Мелітопольському напрямі. Російські джерела стверджували, що 26 та 27 серпня українські війська просунулися біля Роботиного та у напрямку Вербового. Ворог також вів наступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досяг успіхів.

Стюація в районі Роботиного

Штупун повідомив, що російські війська збільшили кількість авіаударів на Запорізькому напрямі. Він пояснив, що це говорить про те, що окупанти не можуть зупинити українські наступальні дії іншими силами та засобами.

Запорізька область

Російські військові блогери продовжують стверджувати, що українські сили діють на островах у дельті Дніпра на Херсонщині. 26 та 27 серпня вони заявляли, що бої продовжуються й українські розвідгрупи зміцнюють позиції на островах.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно провів переговори з колегами щодо НАТО у секретному місці на кордоні Польщі та України. Метою п’ятигодинної зустрічі було допомогти "перезавантажити військову стратегію України", а також підкоригувати плани на зиму.