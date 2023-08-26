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Ворог розуміє, що це дратує: у Повітряних силах ВСУ прокоментували тривоги, що почастішали, через МіГ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Новина оновлена 26 серпня 2023, 13:25
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото Арміяinform

На початку повномасштабної війни тривоги тривали довше

У п’ятницю ввечері, 25 серпня, в Україні оголошували шість повітряних тривог поспіль із проміжком у 10–30 хвилин. Причиною була активність російського МіГ-31К, який злітав із аеродрому "Саваслейка".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чи була небезпека у цих зльотах і на що розраховували росіяни. За його словами, ворог чудово розуміє, що часті 5-хвилинні тривоги дратують українців.

"Польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу з виходом у район пусків. Навчання пілотів — це безперервний процес, який триває завжди, а тим більше в умовах бойових дій. Плюс повітряні тривоги, які в Україні, постійно дратують людей, впливають на нашу економіку, психологічний стан. Ворог це чудово розуміє", — пояснив спікер.

Юрій Ігнат додав, що росіяни й на початку повномасштабного вторгнення підіймали в небо свої МіГи, але тривоги тривали довше — до півтори години. За цей час ворожий літак просто відпрацьовував повний бак палива та сідав, а йому на зміну злітав інший винищувач. Зараз росіяни почали економити паливо, тому літак просто злітає та одразу ж сідає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Наталія Гуменюк пояснила, навіщо росіяни так часто здіймають у повітря МіГ-31. Окупанти переслідують одразу дві цілі.

Теги:
#Росіяни #МіГ-31 #Повітряна тривога #Юрій Ігнат