Мають дві цілі: у ЗСУ пояснили, навіщо росіяни так часто піднімають МіГи у повітря

Літаки піднімають не лише для того, щоб подратувати українців

Збільшення кількості вильотів російських літаків МіГ-31К, через які в Україні включають тривогу на всій території країни, має сенс для росіян, навіть якщо пусків при цьому не здійснюється.

Як розповіла речник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі єдиного марафону українських новин, таким чином окупанти виконують одразу дві цілі.

Перша причина полягає в тому, що таким чином пілоти росіян проходять бойове злагодження.

"По-друге, треба розуміти, що кожен виліт – це випробування системи нашої протиповітряної оборони та збирання інформації ворогом", — додала Гуменюк.

Як повідомлялося раніше, лише 25 серпня через вильоти МіГ-31К тривогу оголошували тричі. Втім, запусків, як і зазвичай, не сталося.

Як відомо, МіГ-31К є потенційними носіями ракет Х-47М2 "Кинджал", які донедавна вважалися невразливими для засобів ППО. До появи в Україні ЗРК Patriot їх збивати не вдавалося.

З цієї причини після зльоту цих літаків тривогу включають по всій країні, щоб дати людям можливість сховатися у разі, якщо запуски справді відбудуться.

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня окупанти двічі обстрілювали Одеську область, використовуючи крилаті ракети повітряного та морського базування.