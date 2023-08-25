Имеют две цели: в ВСУ объяснили, зачем россияне так часто поднимают в воздух МиГи

Самолеты поднимают не только для того, чтобы побесить украинцев

Увеличение количества вылетов российских самолетов МиГ-31К, из-за которых в Украине включают тревогу на всей территории страны, имеет смысл для россиян даже если пусков при этом не производится.

Как рассказала спикер пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире единого марафона украинских новостей, таким образом оккупанты преследуют сразу две цели.

Первая причина заключается в том, что таким образом пилоты россиян проходят боевое слаживание.

"Во-вторых, надо понимать, что каждый вылет – это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", — добавила Гуменюк.

Как сообщалось ранее, лишь 25 августа из-за вылетов МиГ-31К тревогу объявляли трижды. Впрочем, запусков, как и в большинстве случаев, не случилось.

Как известно, МиГ-31К являются потенциальными носителями ракет Х-47М2 "Кинжал", которые до недавних пор считались неуязвимыми для средств ПВО. До появления в Украине ЗРК Patriot сбивать их не удавалось.

По этой причине после взлета этих самолетов тревогу включают по всей стране, чтобы дать людям возможность укрыться в случае, если запуски действительно произойдут.

Напомним, в ночь на 25 августа оккупанты два раза обстреливали Одесскую область используя крылатеые ракеты воздушного и морского базирования.