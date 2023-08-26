Враг понимает, что это раздражает: в Воздушных силах ВСУ прокомментировали участившиеся тревоги из-за МиГ

В начале полномасштабной войны тревоги длились дольше

В пятницу вечером, 25 августа, в Украине объявляли шесть воздушных тревог подряд с промежутком в 10–30 минут. Причиной была активность российского МиГ-31К, который взлетал с аэродрома "Саваслейка".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, была ли опасность в этих взлетах и на что рассчитывали россияне. По его словам, враг прекрасно понимает, что частые 5-минутные тревоги раздражают украинцев.

"Полеты все же связаны с тренировкой летного состава с выходом в район пусков. Обучение пилотов — это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает", — объяснил спикер.

Юрий Игнат добавил, что россияне и в начале полномасштабного вторжения поднимали в небо свои МиГи, но тревоги длились дольше — до полутора часов. За это время вражеский самолет просто отрабатывал полный бак топлива и садился, а ему на смену взлетал другой истребитель. Сейчас же россияне стали экономить топливо, поэтому самолет просто взлетает и сразу же садится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Наталья Гуменюк объяснила, зачем россияне так часто поднимают в воздух МиГ-31. Оккупанты преследуют сразу две цели.