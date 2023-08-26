Боевики группировки "Русич" отказались воевать против Украины: названа причина

Властям россии выдвинули условие

Российская неонацистская группировка "Русич" отказалась воевать против украинцев, — все из-за задержания в Финляндии ее командира Яна Петровского.

Его обвинили в совершении террористических преступлений в Украине в 2014-2015 годах. И его соратники теперь отказываются продолжать агрессию против Украины.

На канале группы "Русич" в Телеграм заявили, что прекращают боевые действия, пока Петровского не выдадут россии.

"Русич прекращает выполнение любых боевых задач. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?", — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что неонацистская военная группировка "Русич" была основана в 2009 году как база военной подготовки. Ян Петровский по прозвищу Великий Славян присоединился к группировке во время войны на Донбассе. Есть сведения о возможной связи "Русича" с "Вагнером".

С 2014 года группа "Русич" выполняла разведывательно-диверсионные действия, принимала участие в боях на стороне пророссийских боевиков, и выступила на стороне российских военных во время вторжения в 2022 году. В сети всплывали видео казни неонацистами пленных украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как смерть главаря "Вагнера" евгения пригожина повлияет на ситуацию в россии.