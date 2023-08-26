Бойовики угрупування "Русич" відмовилися воювати проти України: названо причину

Владі росії висунули умову

Російське неонацистське угруповання "Русич" відмовилося воювати проти українців, — все через затримання у Фінляндії її командира Яна Петровського.

Його звинуватили у скоєнні терористичних злочинів в Україні у 2014-2015 роках. І його соратники наразі відмовляються продовжувати агресію проти України.

На каналі групи "Русич" у Телеграмі заявили, що припиняють бойові дії, поки Петровського не видадуть росії.

"Русич припиняє виконання будь-яких бойових завдань. Буде час відпочити і вирішити справи, що накопичилися. Якщо країна не може захистити своїх громадян, то навіщо громадянам захищати країну?", — йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що неонацистське військове угруповання "Русич" було засноване у 2009 році як база військової підготовки. Ян Петровський на прізвисько Великий Слов’ян приєднався до угруповання під час війни на Донбасі. Є відомості про можливий зв’язок "Русича" із "Вагнером".

З 2014 року група "Русич" виконувала розвідувально-диверсійні дії, брала участь у боях на боці проросійських бойовиків, та виступила на боці російських військових під час вторгнення у 2022 році. У мережі з'являлися жорстокі відео страти неонацистами полонених українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як смерть ватажка "Вагнера" євгена пригожина вплине на ситуацію в росії.