Воевал против Украины с 2014: в Финляндии задержали командира неонацистов отряда "Русич" (фото)

Террорист отрицает свою вину

В Финляндии арестовали российского террориста, которые воевал против Украины с 2014 года. Наша страна уже запросила экстрадицию.

Так, по данным Ilta-Sanomat и MTV3, речь идет о 36-летнем россиянине Яне Петровском — командире "неонацистской группировки "Русич". Она воевала с украинскими силами в Луганске и Донецке. Группа также имеет связи с "Вагнером".

"Его подозревают в совершении террористических преступлений на востоке Украины в Луганской и Донецкой области в период с июня 2014 года по август 2015 года. Уголовное дело против мужчины было зарегистрировано в апреле 2017 года", — говорится в материале.

Петровский на Донбассе в 2015 году.

Сообщается, что сам боевик до 2016 года проживал в Норвегии, но был арестован и депортирован из страны из-за связей с экстремистскими движениями. В настоящий момент Украина уже запросила экстрадицию террориста, а он сам отрицает свою вину.

Напомним, ранее мы писали о том, что в кафе Петербурга взорвали российского военкора Владлена Татарского.