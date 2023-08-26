Україна змінила стратегію ведення війни: ЗМІ дізналися про секретну нараду Залужного на польському кордоні

На зустрічі були присутні два високопосадовці НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний одинадцять днів тому провів переговори з колегами щодо НАТО у секретному місці на кордоні Польщі та України. Ця зустріч була необхідна для коригування української стратегії контрнаступу.

Як інформує The Guardian, метою п’ятигодинної зустрічі було допомогти "перезавантажити військову стратегію України", а також підкоригувати плани на зиму.

Видання повідомляє, що з української сторони, крім Залужного, також було практично все вище військове командування, а з боку Заходу був присутній головнокомандувач НАТО, американський генерал Крістофер Каволі, а також голова збройних сил Великобританії Тоні Радакін.

Хоча на Заході неохоче коментують інформацію про те, до чого привели переговори, проте джерела видання повідомили, що після переговорів українські військові сфокусували зусилля на Запорізькому фронті.

Як повідомлялося раніше, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко нагадав, що такого розмаху битв як в Україні світ не бачив з Другої світової війни, а тому розповідати про "повільний контрнаступ ЗСУ" точно не варто.