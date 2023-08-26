Полковник відповів західним критикам контрнаступу України та розповів, чого не вистачає ЗСУ

Такої війни не було з часів Другої Світової

На Заході нерідко лунають голоси, що контрнаступ України просувається повільно. Для цього є причини, тому що ворог має перевагу в далекобійних ракетах, авіації і не лише.

Таку думку висловив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко "24 каналу". Він зазначив, що суттєвим фактором є перевага окупантів у повітрі.

Якщо вони здатні побачити наші літаки за 250 кілометрів, а запустити ракету – на 200 кілометрів, то українські літаки фіксують ворожі за 80 кілометрів і можуть бити на 30-40 кілометрів. Це дозволяє окупантам навіть не входити в зону дії нашої ППО.

Саме тому ЗСУ гостро потребують винищувачів F-16. Хоча, за словами Костенка, було б добре, якби Україна отримала від міжнародних партнерів ще новіші літаки типу F-22 або F-35. Однак про це поки не йдеться.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради додав, що F-16 кілька разів проходили модернізацію. Тому є надія, що вони не поступатимуться російським Су-34 чи Су-35.

"Часто там говорять про повільний контрнаступ. Ми не звертаємо на це уваги. Повільно? Такої війни не було з часів Другої Світової. Ми просуваємося, хоч і немає переваги в повітрі, немає можливості знищувати економічні об’єкти росії, окупанти також переважають в артилерії. І ми просуваємося. Україна встановлює нові стандарти", – резюмував Костенко.

Як повідомляв "Телеграф", на Заході все частіше почали говорити про успіх контрнаступу ЗСУ. Закордонні ЗМІ прокоментували успіхи наших військ на південному фронті та припустили, що українська армія вже прорвала першу лінію оборони росіян у Запорізькій області. Наразі Сили оборони розширюють свій клин у напрямку стратегічного міста Токмак.