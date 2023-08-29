Просування на південному фронті і не лише: у Генштабі розповіли про хід контрнаступу ЗСУ

Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Наші воїни просуваються та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Кліщіївки Донецької області. Тривають тяжкі бої.

Українські війська мають успіх у напрямі Новоданилівка-Вербове. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях супротивника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Напрям Новоданилівка-Вербове на карті deepstat

Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південь від Бахмуту. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмутський напрямок на карті deepstat

У Генштабі додали, що росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Вони проводять переміщення підрозділів та військ та активно застосовують резерви.

Донецька область на карті deepstat

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони Олексій Резніков розповів, що у росіян на Куп’янському напрямі може бути певний поступ. Однак якщо ЗСУ просунуться під Бахмутом, це призведе до виникнення котла для окупантів.