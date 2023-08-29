ЗСУ просунулися під Бахмутом, ворог направляє туди резерви: свіжі карти боїв

Ворог атакує, але не просувається

Йде 552-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, важкі бої тривають по всій лінії фронту. Сили оборони витіснили росіян з позицій у центрі та на схід від Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Як йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, все ж головним напрямом українських наступальних операцій є південний. Наразі українські сили проводять дві оперативні операції на півдні України: у західній частині Запорізької області та на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Харківська та Луганська області

Ворог атакував українські позиції на лінії Куп’янськ-Сватове 28 серпня. Російський "військор" заявив, що війська рф чинять тиск на українські сили поблизу Синьківки та Петропавлівки. Проте, за його оцінкою, росіяни навряд чи зможуть прорвати українську оборону найближчим часом.

Луганська та Харківська області

Ганна Маляр повідомила, що ворог шукає слабких місць в українській обороні на кордоні з Бєлгородською областю. Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш заявив, що зараз на Куп’янському напрямку діють 45 тисяч російських військових.

За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни відобразили наступ росіян на Новоєгорівку. Маляр повідомила, що окупанти продовжують безуспішні наступальні дії на південний захід від Кремінної, поблизу Білогорівки, в районі Серебрянського лісу та біля Веселого.

Вона додала, що росіяни готуються до перегрупування сил на Лиманському напрямку, намагаючись задіяти найпрофесійніші десантно-штурмові підрозділи (ВДВ) на лінії фронту в Луганській області. Цим вони хочуть, щоб відтягнути українські сили від Бахмутського напрямку

Донецька область

Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ витіснили росіян з позицій на схід від Кліщіївки та в центрі населеного пункту. Просування наших військ вздовж південного флангу Бахмуту продовжується. Також українські війська просуваються біля Оріхово-Василівки. Всього на Бахмутському напрямку від окупантів звільнено 44 квадратні кілометри, у тому числі 1 квадратний кілометр за останній тиждень.

Бахмутський напрямок

Ілля Євлаш повідомив, що російські війська намагаються повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямі, особливо на південному фланзі. Ворог спрямовує під Бахмут резерви без належної підготовки.

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що окупанти безуспішно атакували поблизу Мар’їнки. Маляр зазначила, що росіяни без успіху наступали поблизу Степового, Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що українські сили нещодавно досягли деяких успіхів на північ від Шевченка (40 км на південний захід від міста Донецьк). Ганна Маляр повідомила, що ворог провів безуспішні наступальні дії поблизу Вугледару.

Район Времівки

Маляр повідомила, що українські війська звільнили Роботине на заході Запорізької області. Російські джерела продовжують стверджувати, що сили рф утримують позиції на південній околиці Роботиного.

Район Роботиного

Українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області. Маляр повідомила, що наші воїни просунулися на південний схід від Роботино та на південь від Малої Токмачки, а також наступають у напрямку Новоданилівки та Новопокропівки.

Російські "військори" стверджували, що українські війська просунулися у напрямку Вербового. Датчики NASA FIRMS/VIIR показують велику кількість теплових аномалій поруч із російськими протитанковими ровами на захід від Вербового. Це свідчить, що українські сили, можливо, намагалися прорвати там російські оборонні позиції.

Запорізька область

Теплові аномалії та російські звіти про просування України можуть свідчити, що армія рф не контролює територію на захід від цього сегменту протитанкових ровів. Російський "військор" висловив стурбованість уразливістю російських позицій вздовж лінії Роботино-Вербове у разі подальшого просування України.

Херсонська та Миколаївська області

Раніше "Телеграф" розповідав, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна досягла консенсусу із західними партнерами щодо атак по тимчасово окупованих територіях. Ще рік тому вони були проти вибухів в окупованому Криму, але зараз вважають, що Україна має право знищувати все російське на окупованих територіях.