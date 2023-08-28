Папа Римський розсипався у хвалебних одах Російській імперії та її правителям: в Україні вимагають пояснень

В Україні спантеличені висловлюваннями понтифіка

Папа Римський Франциск, який нещодавно неоднозначно висловився про надання Заходом військової допомоги Україні, знову відзначився заграваннями з росією.

Як повідомляє римо-католицька архієпархія Божої Матері в Москві, свою заяву Франциск зробив під час виступу з відеозв’язку перед католицькою молоддю у Санкт-Петербурзі.

"Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої матінки росії, крокуйте вперед з цим", — заявив він.

Про те, що згадані Франциском російські правителі влаштовували загарбницькі війни, понтифік згадувати не став, як і про те, що в їх часи в росії були дуже поширені гоніння всіх неправославних, включаючи і католиків.

На заяви глави католицької церкви вже відреагували у МЗС України, де нагадали, що саме під цими імперськими наративами нині відбувається вбивство тисяч українців та знищення сотень населених пунктів в Україні.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", — зазначив представник МЗС Олег Ніколенко.

Відреагували на це і в Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ), де висловили сподівання, що слова понтифіка прозвучали спонтанно. При цьому там наголосили, що в контексті нинішньої агресії рф проти України такі слова можна сприйняти, як підтримку націоналізму та імперіалізму, який і став причиною вторгнення.

"Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації", — йдеться у заяві глави УГКЦ Святослава.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський після початку вторгнення вже встиг відзначитися низкою неоднозначних висловлювань, на кшталт того, що напад росії міг бути спровокованим НАТО, а також про те, що необхідно зупинити бойові дії тут і зараз, залишивши частину української території в окупації.