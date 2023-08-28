Папа Римский рассыпался в хвалебных одах Российской империи и ее правителям: в Украине требуют объяснений

В Украине озадачены высказываниями понтифика

Папа Римский Франциск, который недавно весьма неоднозначно высказался о предоставлении Западом военной помощи Украине, вновь отличился заигрываниями с россией.

Как сообщает римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве, свое заявление Франциск сделал во время выступления по видеосвязи перед католической молодежью в Санкт-Петербурге.

"Вы — потомки великой россии: великой россии святых, правителей, великой россии Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой матушки россии, шагайте вперед с этим", — заявил он.

О том, что упомянутые Франциском российские правители устраивали захватнические войны понтифик упоминать не стал, как и о том, что в их времена в россии были весьма распространены гонения всех неправославных, включая и католиков.

На заявления главы католической церкви уже отреагировали в МИД Украины, где напомнили, что именно под этими имперскими нарративами в настоящее время происходит убийство тысяч украинцев и уничтожение сотен населенных пунктов в Украине.

"Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности рф, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, чья миссия, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", — отметил представитель МИД Олег Николенко.

Отреагировали на это и в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), где выразили надежду, что слова понтифика прозвучали спонтанно. При этом там подчеркнули, что в контексте нынешней агрессии россии против Украины такие слова можно воспринять, как поддержку национализма и империализма, который и стал причиной вторжения.

"Во избежание каких-либо манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", — говорится в заявлении главы УГКЦ Святослава.

Как сообщалось ранее, Папа Римский после начала вторжения уже успел отметиться рядом неоднозначных высказываний, вроде того, что нападение россии могло спровоцировать НАТО, а также о том, что необходимо остановить боевые действия здесь и сейчас, оставив часть украинской территории в оккупации.