Ватикан в очередной раз призвал Европу к миру

Папа Римский Франциск, который ранее изъявлял желание помирить россию и Украину, высказался касательно помощи Украине. Он назвал ее не креативной и заявил, что Европа должна искать более смелые пути для прекращения войны, но какие именно — не уточнил.

Слова Папы Римского цитирует пресс-служба Ватикана. Франциск в очередной раз призвал Европу, но не россию, стремиться к миру.

"Куда ты плывешь, Европа, если не показываешь мировые пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, вызывающим столько кровопролития?" – сказал он.

Папа Римский Франциск подчеркнул, что Европа и другие союзники Украины должны избирать путь "мира и братства" и при этом проявлять креативность. Что именно он подразумевает под "креативностью" шагов Европы он не уточнил.

Помимо этого, Папа Римский раскритиковал страны-союзники Украины за то, что они все больше денег выделяют на производство оружия для защиты целостности и безопасности государств. Он заявил, что такие действия "истощают настоящий человеческий капитал", который подразумевает под собой "образование, здравоохранение и социальное государство".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Папа Римский изъявлял желание встретиться с путинским попом кириллом. Но встреча не состоялась из-за вторжения россии в Украину.