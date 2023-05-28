Папа Римский хочет "мирить" Украину с россией: появились новые детали миссии Ватикана

Переговоры будут непростыми

Кардинал Маттео Дзуппи, которого Ватикан назначил главой своей миротворческой миссии по войне в Украине, лично встретится с Зеленским и путиным.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza

Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, объявил, что назначенный Папой главой миротворческой миссии кардинал Маттео Зуппи (Маттео Зуппи — президент Конференции итальянских епископов) лично встретится с президентами Украины и россии.

При этом отмечается, что обозреватели считают, что переговоры будут непростыми, особенно с Украиной.

"Таким образом, в Ватикане закончились спекуляции о намерении протолкнуть двух посланников: одного в столицу Украины, другого в столицу россии", — говорится в материале.

Пьетро Паролин добавил, что в настоящее время уже согласовываются даты визитов в Киев и москву.

Напомним, ранее мы писали о том, как Папа Римский собирается мирить Украину и россию. Инициатива Франциска "пока не публична", но уже появились некоторые детали этой "секретной" миссии.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский в Ватикане встретился с Папой Римским. Разговаривали об украинской формуле мира и не только.