Он уже помогал завершить одну войну: кто возглавит мирную миссию Ватикана по Украине

Ватикан считает, что мир между Украиной и россией возможен

Ватикан определился с тем, кто будет проводить мирную миссию в Украине. Эту работу Папа Римский поручил кардиналу Маттео Дзуппи.

Об этом сообщает Vatican News. Мирная миссия "призвана способствовать уменьшению напряженности в украинском конфликте". Кардинал Маттео Дзуппи также является Архиепископом Болоньи и Президентом Итальянской Епископской Конференции. В Ватикане надеются, что миссия "может предложить пути мира, от которых Святейший Отец не отступал никогда". Кардинал Дзуппи должен возглавить миссию "по согласованию с Государственным секретариатом". Накануне Ватикан заявил, что сроки и особенности миссии еще прорабатываются.

Маттео Дзуппи 67 лет. Кардиналом он стал в 2019 году. У него есть опыт работы в условиях военного конфликта — он был одним из посредников переговоров в Риме, которые длились два года, но помогли прекратить гражданскую войну в 1992 году в Мозамбике. Его за это сделали почетным гражданином страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Маттео Дзуппи может стать посланником Ватикана в Украине. В россию могут сослать префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. Напомним, недавно Папа Римский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.