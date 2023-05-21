Укр

Он уже помогал завершить одну войну: кто возглавит мирную миссию Ватикана по Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Кардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи. Фото vaticannews.va

Ватикан считает, что мир между Украиной и россией возможен

Ватикан определился с тем, кто будет проводить мирную миссию в Украине. Эту работу Папа Римский поручил кардиналу Маттео Дзуппи.

Об этом сообщает Vatican News. Мирная миссия "призвана способствовать уменьшению напряженности в украинском конфликте". Кардинал Маттео Дзуппи также является Архиепископом Болоньи и Президентом Итальянской Епископской Конференции. В Ватикане надеются, что миссия "может предложить пути мира, от которых Святейший Отец не отступал никогда". Кардинал Дзуппи должен возглавить миссию "по согласованию с Государственным секретариатом". Накануне Ватикан заявил, что сроки и особенности миссии еще прорабатываются.

Маттео Дзуппи 67 лет. Кардиналом он стал в 2019 году. У него есть опыт работы в условиях военного конфликта — он был одним из посредников переговоров в Риме, которые длились два года, но помогли прекратить гражданскую войну в 1992 году в Мозамбике. Его за это сделали почетным гражданином страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Маттео Дзуппи может стать посланником Ватикана в Украине. В россию могут сослать префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. Напомним, недавно Папа Римский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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#Папа Римский #Франциск #Мирные переговоры