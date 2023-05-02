Как Папа Римский собирается мирить Украину и россию: появились детали "секретной миссии"

Инициатива Папы Римского "пока не публична"

Секретная миссия Папы Римского в Украине входит в комплекс усилий Святого престола по посредничеству для приближения мира. При этом, вероятно, она будет касаться обоих участников войны.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на свои источники в Ватикане.

"Речь может идти о миссии представителей понтифика в обе столицы — москву и Киев. Например, это могут быть представители курии или дипломаты", — предположил собеседник пропагандистов.

По его словам, "мирная миссия" Ватикана – это комплекс усилий Святого престола по посредничеству для приближения урегулирования "украинского конфликта". Он также напомнил, что Франциск в ходе пресс-конференции по дороге из Будапешта 30 апреля отметил, что данная инициатива "пока не публична".

Отметим, что миссия настолько "не публична", что о ней даже не знают в Украине. По словам украинского чиновника, если какие-либо переговоры с участием Папы Франциска и ведутся, то без всякого ведома или одобрения официального Киева. Он опровергнул, что Папа Римский Франциск официально может быть задействован в определенной миротворческой миссии, известной украинской стороне и утвержденной ею. Если это действительно происходит, то понтифик действует исключительно от собственного имени, а не представляя украинские интересы.

Напомним, Ватикан к Пасхе попал в новый скандал с попыткой "помирить" украинцев и россиян. Также сам Папа Римский заявлял, что хотел бы посетить Киев, однако для этого ему также следует согласовать визит в москву.