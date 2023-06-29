Православный богослов Кирилл Говорун прокомментировал встречу папского посланника

К экуменическим организациям и церквям, как, например, Всемирный Совет Церквей или Ватикан, был достаточно высок кредит доверия относительно их миротворческих способностей. На мой взгляд, этот кредит у Украины исчерпан. Я, вероятно, среди последних, кто еще пытался находить какие-то резервы для такого кредита…

Проблема религиозных миротворцев, по-моему, в том, что их больше интересует процесс, чем результат, потому что процесс хоть как-то доказывает их полезность. Результатов никто гарантировать не может, и они призрачны.

Также религиозные миротворцы неоднократно вели себя по отношению к украинской власти по принципу: съедят. И при этом готовы съесть что угодно от российских властей. Они продемонстрировали непонимание природы этой войны. Потому что оказались заидеологизированными — в первую очередь, под влиянием постколониальной идеологии, которая показала себя неспособной объяснить войну в Украине.

После встречи кардинала Дзуппи в Москве с преступницей Львовой-Беловой я лично утратил веру в миротворческий потенциал Ватикана, как раньше утратил такую веру в ВСЦ. ВСЦ ранее направляла свои миссии в лагеря с украинскими детьми, чтобы подтвердить, как РПЦ "заботится" о них. Теперь Дзуппи жмет руку и улыбается той, которая прямо причастна к депортациям.

Хоть каким-то оправданием этой встречи кардинала Дзуппи может быть только освобождение кого-то из депортированных детей. В этом смысле следует различать между миротворческой и гуманитарной миссией Ватикана. В последнем случае успехи есть, и мы должны быть за них благодарны. А в миротворческую миссию Ватикана я уже не верю.