путин приехал в Дагестан обниматься с массовкой: в сети говорят о двойнике

В сети обратили внимание на странности в поведении главы кремля

После неудачного мятежа наемников ЧВК "Вагнер" российский диктатор владимир путин появился на публике, однако в сети уже начали рассуждать о том, действительно ли это был он или его двойник.

Как сообщила пресс-служба кремля, путин внезапно приехал в Дагестан, где вышел к "восторженной толпе" и сделал с людьми несколько фотографий.

При этом в сети обнаружили, что имитация "народной любви" была настолько яркой, что у него даже отняло дар речи.

Тем временем в сети уже начали размышлять о том, что поведение путина не очень-то и похоже на его обычную манеру и выразили подозрение, что это может быть "двойник".

Так украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что путин очень активный и свободно двигает двумя руками. При этом он обратил внимание на то, что на правом глазу диктатора есть след от частично сведенного синяка.

Стоит отметить, что тема двойников путина после начала вторжения стала особенно "горячей", однако ряд экспертов утверждают, что их наличие было бы опасным в первую очередь для самого диктатора.

Впрочем, глава ГУР Кирилл Буданов утверждает, что отличия между двойниками можно увидеть невооруженным взглядом.