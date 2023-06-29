путін приїхав до Дагестану обійматися з масовкою: у мережі говорять про двійника

У мережі звернули увагу на дива у поведінці глави кремля

Після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнер" російський диктатор володимир путін з’явився на публіці, однак у мережі вже почали міркувати про те, чи справді це був він чи його двійник.

Як повідомила пресслужба кремля, путін раптово приїхав до Дагестану, де вийшов до "захопленого натовпу" і зробив з людьми кілька фотографій.

При цьому в мережі виявили, що імітація "народного кохання" була настільки яскравою, що у нього навіть забрало дар мови.

Тим часом у мережі вже почали розмірковувати про те, що поведінка путіна не дуже схожа на його звичайну манеру і висловила підозру, що це може бути "двійник".

Так український політтехнолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, що путін дуже активний та вільно рухає двома руками. При цьому він звернув увагу на те, що на правому оці диктатора є слід від частково зведеного синця.

Варто зазначити, що тема двійників путіну після початку вторгнення стала особливо "гарячою", проте ряд експертів стверджують, що їхня наявність була б небезпечною насамперед для самого диктатора.

Втім, глава ГУР Кирило Буданов стверджує, що відмінності між двійниками можна побачити неозброєним поглядом.