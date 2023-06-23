Такого проколу ще не було: у путіна є двійник, з'явилися докази

путіна знову підозрюють у наявності двійників

Президент росії владимир путін справді може мати двійників, які іноді замінюють його на офіційних заходах.

Як пишуть у мережі, про можливу заміну "оригіналу" путіна активно пишуть російські Телеграм-канали.

Зокрема, місцеві воєнкори звернули увагу на вчорашню програму російського диктатора, де він із дивовижною оперативністю встигав відвідувати різні місця москви.

За їхніми даними, об 11:55 путін перебував на нараді Радбезу, а вже о 12:15 він брав участь у покладанні квітів до могили невідомого солдата. Джерело звертає увагу на те, що 20 хвилин могло вистачити лише на шлях Кремля до Олександрівського саду.

Примітно, що пряма трансляція із засідання Ради безпеки розпочалася лише о 12:03.

При цьому вже о 13:05 путін був у Музеї Перемоги, а о 14:50 на зустрічі з прем’єр-міністром Катару.

"Виходить, путін одночасно перебував у двох місцях — на засіданні і покладав квіти, а потім ще й до музею вирушив", - йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на параді в москві 9 травня також помітили цікаву деталь щодо можливої наявності двійників у путіна.