Такого прокола еще не было: у путина есть двойник, появилось доказательство

путина снова подозревают в наличии двойников

Президент рф владимир путин действительно может иметь двойников, которые время от времени подменяют его на официальных мероприятиях.

Как пишут в сети, о возможной подмене "оригинала" путина активно пишут российские Телеграм-каналы.

В частности, местные военкоры обратили внимание на вчерашнюю программу российского диктатора, где он с удивительной оперативностью успевал посещать разные места москве.

По их данным, в 11:55 путин находился на совещании Совбеза, а уже в 12:15 он принимал участие в возложении цветов к могиле неизвестного солдата. Источник обращает внимание на то, что 20 минут могло хватить лишь на дорогу Кремля до Александровского сада.

Примечательно, что прямая трансляция с заседания Совбеза началась лишь в 12:03.

При этом уже в 13:05 путин был в Музее Победы, а в 14:50 на встрече с премьер-министром Катара.

"Получается, Путин одновременно находился в двух местах – на заседании и возлагал цветы, а потом ещё и в музей отправился", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на параде в москве 9 мая также заметили интересную деталь, касающуюся возможного наличия двойников у путина.