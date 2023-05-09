Двойники и смертельные болезни путина: в ГУР рассказали о реальной ситуации в кремле

В ГУР рассказали о двойниках путина и оценили реальность слухов о его смертельных болезнях

Президент россии владимир путин нередко прибегает к услугам двойников, как это было, например, с его "посещением" оккупированного Мариуполя и Херсонщины. В Европе и США по умолчанию признают факт их наличия у диктатора и это воспринимается как реалистический сценарий.

Об этом рассказал "Телеграфу" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Если говорить даже не о прямых признаках, то конкретная информация есть, что там точно есть двойники, по номерам и так далее. К примеру, один человек сидит за многометровым столом даже со своими ближайшими коллегами и подчиненными. Другой человек ходит, "гуляет" по Мариуполю, здоровается с какими-то условно случайными людьми и т.д", — пояснил он.

И эти метаморфозы в поведении путина нельзя объяснить только его "шизофренией".

"Был двухнедельный карантин, и здесь мы видим другую историю. Затем был путин, выходящий из старой Toyota в Херсонской области, – это тоже подтверждает существование двойников. Он показывает себя как сильный лидер, но посылает на встречи, кого не жалко. Двойники есть, это такая прямая информация – такая технология используется. Не он первый и не он последний", — рассказал представитель ГУР.

Также разговор зашел и о смертельных болезнях путина, о которых уже давно ходят слухи, однако глава кремля все живет.

"Накопленное коррупционным путем состояние позволяет использовать все передовые достижения мировой медицины. Думаю, с такими деньгами, как у путина, можно на определенном уровне поддерживать работоспособность при различных диагнозах", — пояснил это Андрей Юсов.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "путина во власти не будет": в разведке рассказали о сценариях устранения диктатора рф