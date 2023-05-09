Двійники та смертельні хвороби путіна: у ГУР розповіли про реальну ситуацію в кремлі

У ГУР розповіли про двійників путіна та оцінили реальність чуток про його смертельні хвороби

Президент Росії Володимир Путін нерідко вдається до послуг двійників, як це було, наприклад, з його "відвідуванням" окупованого Маріуполя та Херсонщини. У Європі та США за умовчанням визнають факт їхньої наявності у диктатора і це сприймається як реалістичний сценарій.

Про це "Телеграфу" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Якщо говорити навіть не про прямі ознаки, то конкретна інформація є, що там точно є двійники, за номерами і так далі. Наприклад, одна людина сидить за багатометровим столом навіть зі своїми найближчими колегами та підлеглими. Інша людина ходить, "гуляє" Маріуполем, вітається з якимись умовно випадковими людьми тощо", — пояснив він.

І ці метаморфози у поведінці путина не можна пояснити лише його "шизофренією".

"Був двотижневий карантин, і тут ми бачимо іншу історію. Потім був путін, що виходить зі старої Toyota в Херсонській області, – це також підтверджує існування двійників. Він показує себе як сильний лідер, але посилає на зустрічі, кого не шкода. це така пряма інформація — така технологія використовується. Не він перший і не він останній", — розповів представник ГУР.

Також розмова зайшла і про смертельні хвороби путіна, про які вже давно ходять чутки, проте глава кремля все живе.

"Накопичений корупційним шляхом стан дозволяє використовувати всі передові досягнення світової медицини. Думаю, з такими грошима, як у путіна, можна на певному рівні підтримувати працездатність при різних діагнозах", — пояснив Андрій Юсов.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "путіна при владі не буде": у розвідці розповіли про сценарії усунення диктатора Росії