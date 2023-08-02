Європа має діяти "креативніше": Папа Римський дивно висловився про військову допомогу Україні

Ватикан вкотре закликав Європу до миру

Папа Римський Франциск, який раніше виявляв бажання помирити росію та Україну, висловився щодо допомоги Україні. Він назвав її не креативною і заявив, що Європа має шукати сміливіші шляхи для припинення війни, але які саме — не уточнив.

Слова Папи Римського цитує прес-служба Ватикану. Франциск вкотре закликав Європу, але не росію, прагнути миру.

"Куди ти пливеш, Європа, якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що викликають стільки кровопролиття?" — сказав він.

Папа Римський Франциск наголосив, що Європа та інші союзники України мають обирати шлях "миру та братства" і при цьому виявляти креативність. Що саме він має на увазі під "креативністю" кроків Європи, він не уточнив.

Окрім цього, Папа Римський розкритикував країни-союзники України за те, що вони все більше грошей виділяють на виробництво зброї для захисту цілісності та безпеки держав. Він заявив, що такі дії "виснажують справжній людський капітал", який має на увазі під собою "освіту, охорону здоров’я та соціальну державу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Папа Римський виявляв бажання зустрітися з путінським попом кирилом. Але зустріч не відбулася через вторгнення росії в Україну.