Папа Римський хоче "мирити" Україну з росією: з'явилися нові деталі місії Ватикану

Переговори будуть непростими

Кардинал Маттео Дзуппі, якого Ватикан призначив головою своєї миротворчої місії з війни в Україні, особисто зустрінеться із Зеленським та путіним.

Про це пише Gazeta Wyborcza

Кардинал П’єтро Паролін, держсекретар Ватикану, оголосив, що призначений Папою главою миротворчої місії кардинал Маттео Дзуппі (Маттео Дзуппі – президент Конференції італійських єпископів) особисто зустрінеться з президентами України та росії.

При цьому наголошується, що оглядачі вважають, що переговори будуть непростими, особливо з Україною.

"Таким чином, у Ватикані закінчилися спекуляції про намір проштовхнути двох посланців: одного до столиці України, іншого до столиці росії", — йдеться у матеріалі.

П’єтро Паролін додав, що наразі вже узгоджуються дати візитів до Києва та москви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Папа Римський збирається мирити Україну та Росію. Ініціатива Франциска "поки що не публічна", але вже з’явилися деякі деталі цієї "таємної" місії.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським. Розмовляли про українську формулу світу і не лише.