Як Папа Римський збирається мирити Україну та росію: з'явилися деталі "секретної місії"

Ініціатива Папи Римського "поки не публічна"

Секретна місія Папи Римського в Україні входить до комплексу зусиль Святого престолу з посередництва для наближення миру. При цьому, ймовірно, вона стосуватиметься обох учасників війни.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на свої джерела у Ватикані.

"Мова може йти про місію представників понтифіка в обидві столиці — москву та Київ. Наприклад, це можуть бути представники курії або дипломати", — припустив співрозмовник пропагандистів.

За його словами, "мирна місія" Ватикану — це комплекс зусиль Святого престолу з посередництва для наближення врегулювання "українського конфлікту". Він також нагадав, що Франциск у ході пресконференції дорогою з Будапешта 30 квітня зазначив, що ця ініціатива "поки не публічна".

Зазначимо, що місія настільки "не публічна", що про неї навіть не знають в Україні. За словами українського чиновника, якщо будь-які переговори за участю Папи Франциска і ведуться, то без жодного відома чи схвалення офіційного Києва. Він спростував, що Папа Римський Франциск офіційно може бути задіяний у певній миротворчій місії, відомій українській стороні та затвердженій нею. Якщо це справді відбувається, то понтифік діє виключно від власного імені, а не репрезентуючи українські інтереси.

Нагадаємо, Ватикан до Великодня потрапив у новий скандал зі спробою "помирити" українців та росіян. Також сам Папа Римський заявляв, що хотів би відвідати Київ, проте для цього йому також слід погодити візит до москви.