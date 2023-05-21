Він уже допомагав завершити одну війну: хто очолить мирну місію Ватикану щодо України

Ватикан вважає, що мир між Україною та росією можливий

Ватикан визначився із тим, хто проводитиме мирну місію в Україні. Цю роботу Папа Римський доручив кардиналу Маттео Дзуппі.

Про це повідомляє Vatican News. Мирна місія "покликана сприяти зменшенню напруженості в українському конфлікті". Кардинал Маттео Дзуппі також є Архиєпископом Болоньї і Президентом Італійської Єпископської Конференції. У Ватикані сподіваються, що місія "зможе започаткувати шляхи миру, від яких Святіший Отець не відступався ніколи". Кардинал Дзуппі має очолити місію "за погодженням з Державним Секретаріатом". Напередодні Ватикан заявив, що терміни та особливості місії ще опрацьовуються.

Маттео Дзуппі 67 років. Кардиналом він став у 2019 році. В нього є досвід роботи в умовах воєнного конфлікту — він був одним із посередників переговорів у Римі, які тривали два роки, але все ж таки допомогли припинити громадянську війну у 1992 році в Мозамбіку. Його за це зробили почесним громадянином країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маттео Дзуппі може стати посланцем Ватикану в Україні. В росію можуть заслати префекта декастерії у справах Східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті. Нагадаємо, нещодавно Папа Римський зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.