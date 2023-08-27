Війна — день 550: ЗСУ прорвали оборону окупантів на південному фронті

Оперативно про головне 27 серпня

Російсько-українська широкомасштабна війна продовжується. Українські війська продовжують тиснути на окупаційні сили на півдні, зокрема, в районі села Роботине Запорізької області, де прорвали ворожу лінію оборони, і тепер можуть розвивати успіх на цьому напрямі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські окупаційні війська ввечері в суботу завдали удару по підприємству в Херсоні, внаслідок цього постраждав 34-річний чоловік, повідомила пресслужба ОВА.

Інформацію за 24 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 547: Україна відзначає свій 32-й День Незалежності

З даними за 25 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 548: росія не припиняє обстрілів, поки ЗСУ перебувають на порозі прориву

Про те, що відбувалося 26 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 549: ЗСУ розвивають успіх на півдні, а росіяни ослабли на сході