росія домовляється з КНДР про постачання снарядів: у США обіцяють відповісти

КНДР має величезні запаси снарядів радянських калібрів

Через величезні темпи витрати боєприпасів в Україні росіяни шукають можливість поповнити свої запаси за рахунок інших країн. І однією з таких може стати КНДР, чиї снаряди до РСЗВ вже були помічені на полі бою.

Як повідомляє CNN, про це розповів координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, росія намагається отримати боєприпаси кількох типів та особливо зацікавлена у постачанні артилерійських снарядів.

"У нас є нова інформація, якою ми можемо поділитися сьогодні, про те, що переговори щодо зброї між росією та КНДР активно просуваються. Після цих переговорів обговорення на високому рівні може тривати найближчими місяцями", — сказав він.

У Вашингтоні вважають, що якщо ці переговори будуть успішними, то російська армія зможе одержати велику кількість боєприпасів, які вона зможе застосовувати в Україні. Крім того, може йтися про постачання сировини для російського оборонно-промислового комплексу.

При цьому Кірбі зазначив, що США дадуть жорстку реакцію, включаючи санкції, проти будь-якої організації чи компанії, яка братиме участь у цій угоді.

Як повідомлялося раніше, наприкінці липня міністр оборони росії сергій шойгу вирушив з візитом до Північної Кореї. Аналітики припустили, що його поїздка була спрямована на закупівлю у Пхеньяна снарядів до артилерії радянського зразка.