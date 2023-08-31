россия договаривается с КНДР о поставках снарядов: в США обещают ответить

КНДР имеет огромные запасы снарядов советских калибров

Из-за огромных темпов расхода боеприпасов в Украине россияне ищут возможность пополнить свои запасы за счет других стран. И одной из таковых может стать КНДР, чьи снаряды к РСЗО уже были замечены на поле боя.

Как сообщает CNN, об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, россия пытается получить боеприпасы нескольких типов и особо заинтересована в поставках артиллерийских снарядов.

"У нас есть новая информация, которой мы можем поделиться сегодня, о том, что переговоры по оружию между россией и КНДР активно продвигаются. После этих переговоров обсуждение на высоком уровне может продолжаться в ближайшие месяцы", — сказал он.

В Вашингтоне считают, что если эти переговоры будут успешными, то российская армия сможет получить большое количество боеприпасов, которые она сможет применять в Украине. Кроме того, может идти речь о поставках сырья для российского оборонно-промышленного комплекса.

При этом Кирби отметил, что США дадут жесткую реакцию, включая санкции, против любой организации или компании, которая будет участвовать в этой сделке.

Как сообщалось ранее, в конце июля министр обороны россии сергей шойгу отправился с визитом в Северную Корею. Аналитики предположили, что эта его поездка была направлена на закупку у Пхеньяна снарядов к артиллерии советского образца.