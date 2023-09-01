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Скасували десятки рейсів, щоб збити дрон: у новій атаці на Москву помітили цікаву деталь (карта)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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На столицю рф вкотре летів дрон Новина оновлена 01 вересня 2023, 08:11
На столицю рф вкотре летів дрон. Фото Колаж "Телеграфу"

У московських аеропортах оголошено план "Килим"

У перший день осені територія росії знову була атакована безпілотниками, у тому числі й поряд із Люберцями була зафіксована спроба прольоту БПЛА до москви. У столичних аеропортах оголошено план "Килим".

Про це у своєму Telegram-каналі вранці в п’ятницю, 1 вересня, повідомив мер москви сергій собянін. За його словами, постраждалих та руйнувань внаслідок події немає.

Міський голова заявив, що безпілотник, що рухається у бік москви, був збитий силами ППО. Він також додав, що екстрені служби працюють на місці подій.

Водночас Telegram-канал Mash повідомляє, що в московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський оголошено план "Килим".

Пропагандистське агентство РИА-Новости пише, що вже щонайменше 61 авіарейс затримано і 23 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Варто додати, що якщо звернути увагу на карту, то можна помітити, що Люберці – це досить незвичайна траєкторія для запуску дрона з території України, оскільки наша країна знаходиться західніше, а безпілотники летять зі сходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 30 серпня росія зазнала потужної атаки дронів, в результаті чого в низці міст були зафіксовані прильоти. Країна-агресор звинуватила у пригоді Естонію.

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#Україна #Москва #Росія #Атака #Дрони