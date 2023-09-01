россия хочет мобилизовать 450 тыс. человек: Буданов объяснил, почему бояться не стоит

Мобилизация в рф не прекращалась с прошлой осени

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, что российские власти планируют мобилизовать для войны против Украины еще до 450 тысяч человек. Однако бояться этого не стоит.

Об этом он говорил в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По словам Буданова, кремль не решился объявить мобилизацию прошлой зимой и рассматривает возможность сделать это осенью.

"Этого не стоит так сильно бояться, потому что, почему-то у нас все считают, что була только мобилизация прошлой осенью, когда призвали около 350 тысяч, но это неправда. Дальше продолжилась скрытая мобилизация и каждый месяц россия призывала от 20 до 22 тысяч", — пояснил глава ГУР.

Таким образом, добавил он, с начала 2023 года в рф было мобилизовано минимум 160 тысяч людей. Кроме того, чем больше волн мобилизации будет в россии — тем ниже будет качество их подготовки и контингента в целом.

"Ничего страшного, как видите, не случилось. И те 450 тысяч, если решатся, утилизирует украинская земля", — резюмировал Кирилл Буданов.

Как сообщал "Телеграф", мобилизация — единственное, что существенно подняло уровень тревожности в российском обществе с тех пор, как их страна начала полномасштабную войну в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса россиян.