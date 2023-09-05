Использованный генерал: СМИ узнали, что путин сделал с суровикиным

"Технически" суровикин все еще действующий офицер вооруженных сил

Российский генерал сергей суровикин, который был задержан и находился под домашним арестом после ситуации с "вагнеровским" мятежом, освобожден. Впервые после своего загадочного исчезновения он снова появился на публике.

Об освобождении суровикина пишет газета The New York Times, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников и источника, близкого к Министерству обороны россии.

Так, по словам одного из собеседников, близкого к МО рф, "технически" суровикин все еще действующий офицер вооруженных сил. Однако у него больше нет никаких "карьерных перспектив".

Также об освобождении генерала суровикина сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка Ксения Собчак. Она опубликовала его свежую фотографию, на которой суровикин запечатлен вместе с супругой.

"Генерал сергей суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в москве", — написала Собчак.

Стоит добавить, что суровикин якобы мог знать о планах пригожина устроить поход на москву, но никому не сказал об этом. Такой факт мог разозлить российского диктатора владимира путина, после чего и началась история с исчезновением, задержанием и арестом генерала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2023 года после неудачной попытки мятежа, организованной главарем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным, сергей суровикин резко пропал из виду. Предполагалось, что причиной тому могли стать массовые чистки в рядах топ-офицеров армии страны-агрессора.