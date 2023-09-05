Использованный генерал: СМИ узнали, что путин сделал с суровикиным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Технически" суровикин все еще действующий офицер вооруженных сил
Российский генерал сергей суровикин, который был задержан и находился под домашним арестом после ситуации с "вагнеровским" мятежом, освобожден. Впервые после своего загадочного исчезновения он снова появился на публике.
Об освобождении суровикина пишет газета The New York Times, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников и источника, близкого к Министерству обороны россии.
Так, по словам одного из собеседников, близкого к МО рф, "технически" суровикин все еще действующий офицер вооруженных сил. Однако у него больше нет никаких "карьерных перспектив".
Также об освобождении генерала суровикина сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка Ксения Собчак. Она опубликовала его свежую фотографию, на которой суровикин запечатлен вместе с супругой.
"Генерал сергей суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в москве", — написала Собчак.
Стоит добавить, что суровикин якобы мог знать о планах пригожина устроить поход на москву, но никому не сказал об этом. Такой факт мог разозлить российского диктатора владимира путина, после чего и началась история с исчезновением, задержанием и арестом генерала.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2023 года после неудачной попытки мятежа, организованной главарем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным, сергей суровикин резко пропал из виду. Предполагалось, что причиной тому могли стать массовые чистки в рядах топ-офицеров армии страны-агрессора.