Використаний генерал: ЗМІ дізналися, що путін зробив із суровікіним

"Технічно" суровікін все ще чинний офіцер збройних сил

Російського генерала сергія суровікіна, який був затриманий і перебував під домашнім арештом після ситуації з "вагнерівським" заколотом, звільнено. Вперше після свого загадкового зникнення, він знову з’явився на публіці.

Про звільнення суровікіна пише газета The New York Times, посилаючись на інформацію від двох американських чиновників та джерела, близького до Міністерства оборони росії.

Так, за словами одного зі співрозмовників, близького до МО рф, "технічно" суровікін все ще чинний офіцер збройних сил. Однак він більше не має жодних "кар’єрних перспектив".

Також про звільнення генерала суровікіна повідомила у своєму Telegram-каналі російська журналістка Ксенія Собчак. Вона опублікувала його свіжу фотографію, на якій суровікін зображений разом із дружиною.

"Генерал сергій суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з родиною, в москві", — написала Собчак.

Варто додати, що суворікін нібито міг знати про плани пригожина улаштувати похід на москву, але нікому не сказав про це. Такий факт міг роздратувати російського диктатора володимира путіна, після чого і почалася історія зі зникненням, затриманням та арештом генерала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні 2023 року після невдалої спроби заколоту, організованої ватажком ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним, сергій суровікін різко зник з поля зору. Передбачалося, що причиною цього могли стати масові чистки у лавах топ-офіцерів армії країни-агресора.