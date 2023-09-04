Живий, здоровий: російський "генерал-Армагеддон" з’явився на публіці через кілька місяців

Де саме пропадав увесь цей час сергій суровікін достеменно невідомо

Колишній головнокомандувач армією росії генерал сергій суровікін, який різко зник на початку липня, з’явився на публіці. У мережі з’явилося нібито свіже фото, на якому він ходив із дружиною на вулиці.

Знімок опублікувала російська журналістка Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі. За її словами, з "генералом-Армагеддоном" все гаразд і його звільнили, адже раніше у росЗМІ стверджували, що військового злочинця взяли під варту.

На знімку сергій суровікін у сорочці, джинсах, кепці та темних окулярах йде під руку з рудоволосою жінкою — своєю дружиною анною суровікіною. Собчак стверджує, що російський генерал перебуває зі своєю родиною.

"Генерал сергій суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім’єю, в Москві. Фото сьогоднішнє", — написала журналіст.

Нагадаємо, що "генерал-Армагеддон" не з’являвся на публіці з моменту невдалого заколоту "вагнерівців" під егідою євгена пригожина. У ЗМІ з’явилася інформація, що його було затримано, а пізніше заарештовано і поміщено нібито під варту. Варто зазначити, що це лише версія ЗМІ, оскільки офіційної заяви щодо цього від російської влади не надходило.

Крім того, у серпні владимир путін усунув сергія суровікіна з посади головнокомандувача Військово-космічних сил росії. Наступного дня на це місце було призначено його заступника — генерал-полковника віктора афзалів. РосЗМІ заявляли, що суворікіна нібито перевели "на іншу роботу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кирило Буданов назвав російських генералів проти війни з Україною. Серед них і колишній головнокомандувач ВКС росії сергій суровікін.