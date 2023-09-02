Знали, що призведе до катастрофи: Буданов розповів, які генерали рф виступали проти війни з Україною

У російській військовій верхівці були люди, які знали, що вторгнення в Україну ні до чого доброго не приведе

Після початку російського вторгнення в Україну деякі генерали росії виступили проти цього, попередивши, що це призведе до катастрофи.

Як розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, до таких, наприклад, відносились андрій юдін і сергій суровікін.

"Юдін у Головному оперативному управлінні – один зі справді головних планерів. Він особисто виступав проти всього цього (проти війни, — ред.) і говорив, що це призведе до катастрофи", — повідомив Буданов.

Глава ГУР зазначив, що цей російський генерал залишався одним із головних критиків військового керівництва, який розуміє, що чим довше триватиме т.зв. "СВО", тим жахливіші наслідки це матиме для росії.

Ще одним противником вторгнення був суровікін, чиє становище сильно похитнулося після заколоту ПВК "Вагнер". Російське керівництво давно шукало привід усунути його від виконання обов’язків, а формальним приводом стали успішні атаки безпілотників на москву.

"Оскільки він – командувач Військово-космічними силами російської федерації, то це зона його відповідальності. Так чи інакше його мають прибрати. А тут два в одному. Вони шукали гарну нагоду – ось привід і знайшовся", – додав Буданов.

Як повідомлялося раніше, 22 серпня до ЗМІ потрапила інформація про те, що суровікіна зняли з посади командувача ВКС. Натомість призначили генерал-полковника віктора афзалова, який уже обіймав цю посаду в минулому.