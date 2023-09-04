Жив, здоров: российский "генерал-Армагеддон" объявился на публике спустя несколько месяцев

Где именно пропадал все это время сергей суровикин точно неизвестно

Бывший главнокомандующий армией россии генерал сергей суровикин, который резко исчез в начале июля, объявился на публике. В сети появилось якобы свежее фото, на котором он прогуливался с женой на улице.

Снимок опубликовала российская журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее словам, с "генералом-Армагеддоном" все в порядке и его освободили, ведь ранее в росСМИ утверждали, что военного преступника взяли под стражу.

На снимке сергей суровикин в рубашке, джинсах, кепке и темных очках идет под руку с рыжеволосой женщиной — своей женой анной суровикиной. Собчак утверждает, что российский генерал находится со своей семьей.

"Генерал сергей суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в москве. Фото сегодняшнее", — написала журналист.

Напомним, что "генерал-Армагеддон" не появлялся на публике с момента неудачного мятежа "вагнеровцев" под эгидой евгения пригожина. В СМИ появилась информация, что он был задержан, а позже арестован и помещен якобы под стражу. Стоит отметить, что это лишь версия СМИ, так как официального заявления на этот счет от российских властей не поступало.

Кроме того, в августе владимир путин отстранил сергея суровикина от должности главнокомандующего Военно-космических сил россии. На следующий день на это место был назначен его заместитель — генерал-полковник виктор афзалов. РосСМИ заявляли, что суровикина якобы перевели "на другую работу".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кирилл Буданов назвал российских генералов, которые были против войны с Украиной. Среди них и бывший главнокомандующий ВКС россии сергей суровикин.