Знали, что приведет к катастрофе: Буданов рассказал, какие генералы рф выступали против войны с Украиной

В российской военной верхушке были люди, которые знали, что вторжение в Украину ни к чему хорошему не приведет

После начала российского вторжения в Украину некоторые генералы рф выступили против этого, предупредив, что это приведет к катастрофе.

Как рассказал в интервью "Радио Свобода" начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, к таковым к примеру относились андрей юдин и сергей суровикин.

"Юдин в Главном оперативном управлении – один из действительно главных планеров. Он лично выступал против всего этого (против войны, — ред.) и говорил, что это приведет к катастрофе", — сообщил Буданов.

Глава ГУР отметил, что этот российский генерал остается одним из главных критиков военного руководства, который понимает, что чем дольше будет длиться т.н. "СВО", тем более ужасные последствия это будет иметь для россии.

Еще одним противником вторжения был суровикин, чье положение сильно пошатнулось после мятежа ЧВК "Вагнер". Российское руководство давно искало повод отстранить его от исполнения обязанностей и формальным поводом стали успешные атаки беспилотников на москву.

"Поскольку он – командующий Военно-космическими силами российской федерации, то это зона его ответственности. Так или иначе его должны убрать. А здесь два в одном. Они искали хороший повод – вот повод и нашелся", — добавил Буданов.

Как сообщалось ранее, 22 августа в СМИ попала информация о том, что суровикина сняли с должности командующего ВКС. Вместо него назначили генерал-полковника виктора афзалова, который уже занимал эту должность в прошлом.