"Очень активная работа": ВСУ идут вперёд на одном из направлений

ВСУ не дают врагу восстановить утраченное положение

Несмотря на тяжелую ситуацию вокруг города Бахмут, на которых идут ожесточенные бои, украинским военным в ходе всего контрнаступления удалось освободить около 47 квадратных километров на этом направлении.

Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее словам, только на прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра. В свою очередь захватчики пытались восстановить утраченное положение, но безуспешно.

Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях. Еще буквально две недели назад эпицентрами боев на востоке было Купянское направление. Сейчас там ежедневно отбивают по несколько атак противника.

Анна Маляр подчеркнула, что враг пытается активно продвигаться в районах Новоегоровки и Белогоровки, однако ВСУ этому препятствуют.

На Авдеевском и Марьинском направлениях также тяжелая ситуация. Украинские военные там сейчас находятся в обороне, не позволяя оккупантам окружить Марьинку и Авдеевку.

"Это очень активная работа, хотя в новостях это просто фраза: "Идут бои"", — отметила Анна Маляр.

Также она добавила, что интенсивность боев остается прежней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе украинские военные смогли освободить поселок Урожайное в Донецкой области. Освобождение этого населенного пункта является тактически важным.