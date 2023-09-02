"Будем мчаться, как ракета": ВСУ рассказали западным СМИ что нужно для успешного контрнаступления

Украинские штурмовики рассказали о своей работе

Основная сила украинского контрнаступления — это небольшие штурмовые группы, которым приходится работать в сверхтяжелых условиях. И как только ВСУ прорвут вторую линию обороны россиян, то дальше контрнаступление будет двигаться "со скоростью ракеты".

Об этом пишет NYT. Украинские штурмовики рассказали о том, как продвигаются на фронте, особенно на Мариупольском направлении.

Так, небольшая штурмовая группа состоит из 8–10 человек, и таких групп в Силах обороны Украины несколько сотен. У каждой из них есть своя определенная задача: атаковать траншею, лесопосадку или дом. Это трудный способ ведения войны, но взятые российские укрепления дают возможность украинским воинам планировать дальнейшие шаги.

"Помчались в заранее определенное место на бронетранспортере и высадились, когда взрывы и стрельба сотрясали землю у них под ногами. Выгнав или убив оставшихся русских, с наступлением ночи они захватили дом, выставив охрану и пересмотрев дневную тактику, чтобы посмотреть, как можно улучшить ситуацию. Утром пришел новый приказ: "Занять еще один дом", — пересказывает NYT слова украинского штурмовика по имени Андрей.

Военные говорят, что главное в таких штурмах — удержать первую улицу. Как только она занята и полностью под контролем ВСУ, то в воздух поднимается дрон, которые осматривает каждое здание, выявляя российских солдат. Штурмовики делятся на две группы: огневая расстреливает россиян, а маневренная зачищает здания. Если штурм не удается, дом разрушается артой.

Еще один ветеран-морпех по имени Максим рассказал, что контрнаступление начнет двигаться быстрее тогда, когда Силы обороны прорвут не только первую, но и вторую линию обороны россиян.

"После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений. Мы будем двигаться как ракеты", — озвучил воин свой прогноз.

Что касается боев за Урожайное, то освобождение этого населенного пункта украинские воины восприняли как еще один шаг на пути к морю. Кроме того, для некоторых военнослужащих этот бой был первым и его успех сыграл большую роль.

"Это также важно для уверенности в себе и мотивации. Многие ребята были новичками, это был их первый бой. И теперь они знают, как это бывает", — говорит воин по имени Максим.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский допустил, что война может закончиться в этом году. Он назвал несколько критериев, которые должны для этого осуществиться.