Устроили россиянам бессонную ночь: Москву снова пытались атаковать дроны (видео)

Пострадавших и разрушений якобы нет, но на местах работают экстренные службы

россию все чаще атакуют дроны — как заявили власти рф, в ночь на 5 сентября силами ПВО были уничтожены беспилотники в Калужской и Тверской областях, а также в Истринском районе (Московская область). По их данным, они летели на москву.

Об этом сообщил мэр москвы сергей собянин. По его информации, "разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет", однако при падении обломков поврежден бытовой объект.

"По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий", — пишет собянин.

Истринскеий район на карте

Позже стало известно, что обломки якобы упали в Павловской Слободе — на гараж, где хранились газовые баллоны. Начался пожар, было слышно несколько громких взрывов. О пострадавших пока не сообщалось.

Он добавил, что еще один беспилотник, летевший в направлении москвы, был уничтожен в Тверской области в районе Завидово. Пострадавших и разрушений нет, на место выехали экстренные службы. Важно иметь в виду, что российские власти и СМИ регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может отличаться от их заявлений.

Завидово на карте

Из-за атаки дронов, в московском аэропорту "Внуково" был объявлен план "Ковер". В целом почти 50 рейсов были задержаны и три отменены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Как сообщал "Телеграф", в российской столице вечером 4 сентября случился крупный пожар — возле Ленинградского вокзала загорелись склады. По предварительным данным пожар начался из-за того, что кто-то поджег мусор.