Зеленський припустив, що війна закінчиться цього року: що має статися

Успішний контрнаступ ЗСУ є одним із факторів, що впливають на закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в країні може закінчитися вже цього року. Однак, впливати на остаточний сценарій будуть кілька факторів.

Російські окупанти мають вивести свої війська та почати поважати право українців жити на своїй землі. Про це він сказав в інтерв’ю RTP.

При цьому президент не допускає прямих переговорів із країною-агресором. Він наголосив, що Україна має чітку позицію.

"У нас дуже чітка позиція, і ця позиція закладена у нашій формулі миру, яка має 10 пунктів. Завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН", — сказав він.

За словами Зеленського, є багато чинників, які можуть вплинути на закінчення війни в Україні до кінця поточного року. У тому числі це залежить і від успішного контрнаступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав строки завершення війни й при цьому зробив натяк, коли наша країна зможе стати членом НАТО.