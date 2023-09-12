Борис Джонсон розповів, що думає про український контрнаступ

Україна вступить у НАТО через помилку путіна

За час повномасштабної війни, яку рф розпочала проти України, Велика Британія іноді навіть активніше, ніж Сполучені Штати, допомагала українцям, насамперед у військовому плані. Попри те, що НАТО й усі західні партнери заявили, що не хочуть безпосередньо воювати з росією, вони надають беззаперечну підтримку ЗСУ та визнають, що недооцінювали українців на полі бою.

В перемозі України впевнений колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Гордон. Британський політик нагадав, що саме путін напав на суверенну європейську країну, яка не зробила нічого поганого, але це дорого йому коштуватиме.

"Україна не збиралася вступати в НАТО. Це не мало статися найближчим часом, може, років за 20–30. А тепер Україна вступить у НАТО через помилку Путіна. Так само, як Швеція й Фінляндія приєдналися до НАТО через його помилку. Отже, Захід може підтримувати Україну, надавши розвідувальну інформацію, фінансову підтримку, допомогу у вивезенні зерна, а також військову допомогу: підготовку солдатів і надання військової техніки. Ми маємо займатися лише цим", — сказав Борис Джонсон.

Колишній прем'єр-міністр наголосив, що Україна зараз боретеся за свободу в усьому світі, тому підтримка необхідна й повинна тривати стільки, скільки потрібно. При цьому не можна недооцінювати ЗСУ, які показали фантастичні результати на полі бою.

"Героїзм і самопожертва українців вплинуть на весь світ. До перемоги приведе героїзм українських Збройних сил. Захід завжди зволікає. І ми постійно недооцінюємо Україну. Ми недооцінили її в битві за Київ, це повторилося в битві за Харків і Херсон. І мені здається, ми вкотре недооцінюємо Україну в контрнаступі", — зазначив колишній прем'єр-міністр Великої Британії.

Борис Джонсон переконаний, що Україна переможе найближчим часом, але зауважує, що потрібно бути готовими і до тривалої війни.

Раніше "Телеграф" писав, що Борис Джонсон висловив хвилювання через те, що світова спільнота не розуміє важливості термінової допомоги Україні у війні проти росії.