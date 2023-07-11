У Бориса Джонсона народилася восьма дитина: його дружина показала зворушливі фото малюка

Хлопчик народився 5 липня о 9:15 ранку

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, котрий полюбився українцям, увосьме став батьком. У нього народився син, якого вони з дружиною назвали Френк Альфред Одіссей.

Зворушливі сімейні фотографії з новонародженим опублікувала дружина 59-річного політика Керрі Джонсон (Сімондс) на своїй сторінці в Instagram.

"Ласкаво просимо у світ Френк Альфред Одіссей Джонсон народився 5 липня о 9:15 ранку. (Вгадайте, яке ім’я вибрав мій чоловік?)", - нНаписала вона.

Зазначимо, хлопчик став третьою спільною дитиною подружжя.

"Люблю кожну хвилину сонної маленької бульбашки. Бачити, як двоє моїх старших приймають нового братика з такою радістю і захопленням — це найдивовижніша річ, яку тільки можна побачити. Ми всі зачаровані", — зізналася вона.

Керрі та Борис побралися наприкінці 2019 року. У квітні 2020 року у них народився син. У травні наступного року пара таємно повінчалася, а у грудні у них народилася друга дитина – донька.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що на початку літа Борис Джонсон склав із себе повноваження депутата Палати громад британського парламенту. Причиною тому став тиск на нього через скандал із "ковідними вечірками".