Здається, цього разу політику не вдасться здолати гравітацію і повернутися попри ще один скандал

Напередодні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із вибуховою заявою про завершення кар'єри депутата у парламенті на знак протесту проти розслідування законодавцями його поведінки. Причиною став тиск громадськості на тлі скандалу з "ковідними вечірками".

Це може стати кінцем його блискучої 22-річної політичної кар’єри, за яку встиг побути мером Лондона, головою МЗС, а також очолити уряд Сполученого Королівства.

Partygate

Прем'єрський термін Джонсона був затьмарений його підходом до пандемії коронавірусу та потоком звинувачень щодо етики. У пресу потрапили знімки Джонсона, що сидів у дворику разом з колегами з бокалом вина у той час, коли інших британців штрафували за вихід з будинку під час локдауну. Це викликало неабиякий скандал серед британців, адже у своїх публічних виступах Джонсон закликав до максимально жорстких обмежень.

Це, а також декілька інших скандалів призвело до розпаду його уряду. А проти самого політика зараз триває розслідування парламентського комітету з привілеїв. Вони намагалися з'ясувати, чи ввів він в оману Палату громад щодо вечірок на Даунінг-стріт, які порушували карантин. Розслідування очолює високопоставлений депутат від Лейбористської партії, але більшість законодавців у комітеті є консерваторами.

Комітет є головним дисциплінарним органом для законодавців і мав повноваження рекомендувати відсторонення Джонсона від парламенту. Якщо відсторонення триває більше ніж 10 днів, виборці в його окрузі могли вимагати від нього балотуватися на переобрання, аби мати представника.

Комітет заявив, що збереться в понеділок, щоб завершити своє розслідування, і незабаром опублікує свій звіт. Комітет дійшов висновку, що він збрехав депутатам щодо Partygate.

Промова про "полювання на відьом"

У п’ятницю Борис Джонсон раптово для всіх залишив посаду члена парламенту. Після того, як Джонсон отримав конфіденційний лист від комітету, він звинуватив законодавців, які розслідують його вечірку, у тому, що вони поводяться як "суд-кенгуру" і мають намір завершити свою політичну кар’єру.

Лунали звинувачення у в лаштуванні "політичного злочину".

"Мене витісняє крихітна жменька людей, які не мають жодних доказів на підтвердження своїх тверджень… Не я один думаю, що полювання на відьом триває, щоб помститися за Brexit скасувати результати референдуму 2016 року. Моє усунення є необхідним першим кроком, і я вважаю, що була узгоджена спроба здійснити це", — заявив він.

Дісталося й прем'єрові Ріші Сунаку, якого Джонсон частково звинувачує в розпаді свого уряду. Сунак пішов у відставку з поста міністра фінансів минулого літа на знак протесту проти керівництва Джонсона.

Відставка призведе до додаткових виборів у його виборчому окрузі в західному Лондоні.

Кінець кар'єри?

Багато західних ЗМІ вийшли із заголовками, що політична кар'єра Джонсона скінчилася. Так, Sky News випустили статтю із заголовком "Борис Джонсон: Як гірко завершилася його блискуча політична кар'єра". Медіа звертає увагу на те, що Джонсону вдавалося виходити сухим із води у минулих скандалах, попри всі обставини.

"Людина, чия кар’єра була визначена тим, що вона пережила скандал, попри все, була безславно знищена. Коли настав цей момент, його усунення від влади було таким же драматичним і суперечливим, як і його сходження", — йдеться в аналізі.

Sky News вважає, що кар'єра політика завершилася

Видання звертає увагу на те, що навіть у своїй промові про відставку з поста прем'єра він залишив можливість повернення. Але рішення негайно залишити посаду депутата, здається, знищило цю перспективу.

"Але погляньте на політичну історію Бориса Джонсона, і мало хто скаже це зі 100% упевненістю", — підсумовує видання.

The Guardian теж обігрує його натяк на повернення під час відставки з поста прем'єра, назвавши ці надії втраченими. Проте мало хто сподівався, що Джонсон піде так зненацька, пише видання.

"Надії Бориса Джонсона на повернення, мабуть, тепер марні"

Видання припускає, що він зробив, аби піти на своїх власних умовах, а не зіткнутися з тим, що його вигнали депутати або власні виборці. Або ж хотів популярності. Водночас зараз він вже не користується підтримкою.

"Попри репутацію організатора політичних повернень, що суперечать гравітації, депутати від Торі та інші з усього Вестмінстера справді вірять, що цього разу для Бориса Джонсона все закінчилося", — пише The Guardian.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джонсон погрожував "набити морду" президентові Франції Еммануелю Макрону і називав його "підлабузником" президента росії володимира путіна.